أكد الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، حرص الوزارة على تعزيز العلاقات المصرية اليابانية وتطويرها بما يعود بالنفع على جودة العملية التعليمية والبحثية في مصر، مشيدا بالمستوى المتميز للعلاقات التعليمية والعلمية بين مصر واليابان.

وهنأ الوزير، خلال استقباله ماساكي نوكي السفير الياباني الجديد بالقاهرة، صباح اليوم، السفير بمناسبة توليه منصبه، آملا أن يشعر بالسعادة والأمان في بلده الثاني القاهرة، مؤكدا أن مصر تسعى خلال تلك الفترة إلى الاستفادة من تجارب الدول المتقدمة لتطوير المنظومة التعليمية والبحثية والتعليم الفني، خاصة الاستفادة من اليابان في مجال ربط التعليم باحتياجات سوق العمل.

وأشار عبدالغفار، حسب بيان الوزارة، إلى زيارته المرتقبة لليابان الأسبوع المقبل للتباحث حول دعم علاقات التعاون بين مصر واليابان في مجالي التعليم والبحث العلمي، ومتابعة الاتفاقيات الموقعة بين الجانبين.

وأشاد بتجربة الجامعة المصرية اليابانية E .Just في مجالي التعليم والبحث العلمي، مبينا أنها امتداد لأواصر الصداقة بين مصر واليابان.

فيما أكد السفير الياباني بالقاهرة أن مصر بلد عظيم، وصاحبة حضارة عريقة، مبينًا أنه يضع على رأس أولوياته تعزيز العلاقات الوطيدة مع مصر بما يعود بالنفع على الجانبين، مشيدا بالتعاون الثنائي مع مصر فى مختلف المجالات، مشيرا إلى أن هناك نماذج مثمرة للتعاون بين البلدين منها الجامعة المصرية اليابانية للعلوم والتكنولوجيا والتي تعد حجر الزاوية للتعاون فى مجال التعليم العالي.