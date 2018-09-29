أكد المهندس عمرو نصار وزير التجارة والصناعة، أن صناعة السيارات في مصر تمثل أحد أهم القطاعات الاستراتيجية في الاقتصاد القومي خاصة، موضحا أنها قاطرة لتنمية العديد من القطاعات الصناعية المرتبطة بها، مشيرا إلى أن السوق المصري يتمتع بكافة المقومات التي تؤهله ليصبح مركزا رئيسيًا لصناعة السيارات في منطقة الشرق الأوسط وقارة إفريقيا.

وقال الوزير، خلال تفقده معرض القاهرة الدولي للسيارات أوتوماك فورميلا 2018، إن معرض أوتوماك في يوبيله الفضي يُعد فرصة حقيقية وملتقى لكافة مصنعي السيارات لتبادل الرؤى والخبرات التي تسهم بشكل كبير في تطوير هذا القطاع الحيوي وتعزيز المنافسة بين الشركات العاملة في السوق المصري.

وأشاد نصار بالوجود القوي لكبرى شركات السيارات في هذا المعرض وإطلاق أحدث الطرازات الجديدة لعام 2019 في إطار تنافسي يسهم في إنعاش حركة السوق ويمنح الثقة للمستهلكين فى المنتجات المعروضة، لافتا إلى أن المعرض يضم ولأول مرة عرض للسيارات الكهربائية سواء الجديدة أو المستعملة وكذا السيارات الهجين والتي تمثل مستقبل صناعة السيارات في العالم.

وأكد الوزير حرص الوزارة على تشجيع صناعة السيارات الكهربائية الصديقة للبيئة فى مصر، خاصة وأنها لا تستخدم أى مصدر من مصادر الوقود التقليدية (السولار، البنزين) حيث اصدرت الوزارة قرارا بالسماح باستيراد السيارات الكهربائية المستعملة مع إعفائها من الجمارك فضلاً عن تدشين شبكات لشحن وصيانة السيارات الكهربائية فى مصر مؤخرا، وهو الأمر الذي يسهم في إقبال المستهلك المصري على اقتناء هذه النوعية من السيارات.

ويعقد المعرض في دورته الخامسة والعشرون والذي يعقد خلال الفترة من 26-30 سبتمبر الجاري بمركز مصر للمعارض والمؤتمرات الدولية بمشاركة 40 من كبريات العلامات التجارية فى مجال صناعة السيارات.