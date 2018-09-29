كشف المجلس الأعلى للجامعات، للطلاب الحاصلين على الجامعة العمالية -سنتان- شعبة العلاقات الصناعية دفعة 2018 فقط، شروط الالتحاق بإحدى كليات التجارة بالجامعات في العام الجامعي 2018 - 2019.

ويحق للطالب التقدم للامتحان في هذه المسابقة خلال 3 سنوات تحسب من سنة حصوله على المؤهل.

وأعلن المجلس الأعلى للجامعات، عبر موقعه الرسمي، أن الامتحان ومواعيد التقدم والأوراق المطلوبة والمقابل المادي لدخول الامتحان ومواد الامتحان على النحو التالي:

ويسمح بتأدية الامتحان باللغة الفرنسية بدلًا من اللغة الإنجليزية وذلك للطلاب الذين درسوا بعض المقررات باللغة الفرنسية، على أن تكون مواعيد الامتحانات في تمام الساعة العاشرة صباحًا.

ويتم تقديم الطلبات بالكلية من الساعة العاشرة صباحًا وحتي الساعة الواحدة ظهرًا اعتبارا من يوم الاثنين الموافق 1 أكتوبر 2018 حتى يوم الأحد الموافق 7 أكتوبر 2018، وحدد المجلس الأعلى للجامعات المقابل المادي لدخول الامتحان وهو 300 جنيهًا.

المستندات المطلوبة:

- أصل شهادة التخرج للإطلاع عليها فقط أو صورة طبق الأصل من الجهة المانحة للشهادة + صورة منها.

- صورة بطاقة الرقم القومي.

- 3 صور شخصية.