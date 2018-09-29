تنطلق فاعليات منتدى شباب العالم للعام الثاني علي التوالي في الفترة من 3 حتى 6 نوفمبر 2018، بمدينة شرم الشيخ بشبه جزيرة سيناء.

وبدءا من هذا العام يعقد المنتدى تحت مظلة "الأكاديمية الوطنية لتأهيل وتدريب الشباب"، وتتولى الدكتورة رشا راغب، المدير التنفيذي للأكاديمية، منصب المدير العام للمنتدى.

وتضم أجندة منتدى شباب العالم 2018 مجموعة متنوعة من الموضوعات التي تناقش قضايا يعبرمن خلالها شباب العالم عن رؤاهم وطموحاتهم، ويتبادلوا الخبرات حولها، في مناقشات ثرية تدور حول محاور السلام والتطوير والإبداع.

كما يعقد على هامش المنتدى نموذج محاكاة القمة العربية الأفريقية، وهي قمة إقليمية تعقدً على مدار يوم واحد، تنفيذا لتوصيات نموذج محاكاة الاتحاد اٌفريقي المنعقد في مايو 2018 في إطار تفعيل توصيات منتدى شباب العالم نوفمبر 2017.

ويشهد المنتدى فاعليات أخرى متنوعة لإطلاق الطاقات الإبداعية للشباب أبرزها، تخصيص"مساحة للإبداع" تعرض بها أحدث ابتكارات الشباب في مختلف المجالات.

ويقام "مسرح شباب العالم" لأول مرة لعرض مختلف ألوان الفنون؛ كالغناء والتمثيل وعروض "ستاند اب كوميدي"، ويضاف إلى ذلك عقد عدة ورش عمل شبابية لمناقشة أبرز المشروعات والقضايا الدولية الملحة عن الأكاديمية الوطنية لتأهيل وتدريب الشباب أنشئت الأكاديمية بموجب قرار جمهوري أصدره الرئيس عبدالفتاح السيسي في أغسطس 2017، بهدف تدريب وتأهيل الشباب.

وتقدم الأكاديمية مجموعة برامج تدريبية، بعض منها مستوحى من نظيرتها الفرنسية المدرسة الفنية للإدارة "الإينا"، ومن ضمنها برامج تأهيل الممثلين التجاريين والممثلين الثقافيين، وكذلك برامج لتدريب المتقدمين لهيئة قضايا الدولة، والبرنامج الرئاسي لتأهيل الشباب للقيادة.

وللاستفسارات يرجى التواصل مع الفريق الإعلامي للمنتدى على الإيميل التالي Media@wyfegypt.com، ويمكنكم الاطلاع على الموقع الرسمي للمنتدى www.wyfegypt.com وللمزيد من المعلومات حول الأكاديمية يرجى زيارة الموقع الرسمي للأكاديمية http://ntaegypt.com/