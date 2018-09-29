وزير الخارجية الإثيوبي يلتقي نظيره الأمريكي في نيويورك

التقى وزير الخارجية الإثيوبي الدكتور ورقنه قبيو، وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو في نيويورك، حسمبا أفادت به وزارة الشؤون الخارجية.

وناقش الوزير ورقنه، الذي يترأس الوفد الإثيوبي في الجمعية العامة للأمم المتحدة مع وزير خارجية الولايات المتحدة الأمريكية القضايا الثنائية والإقليمية ذات الاهتمام المشترك، وفقا لما ذكرته وكالة الانباء الإثيوبية.

وقال ورقنه إن إثيوبيا تقوم بإصلاح تحويلي من جميع الجوانب مؤكدا في هذا الصدد على الحاجة إلى بناء مؤسسات قوية و موثوقة، كما دعا الوزير ورقنه الولايات المتحدة الأمريكية للمساعدة في دعم عملية بناء المؤسسات والشركات الأمريكية للاستفادة من فرص العمل الجديدة في البلاد، مشيرا إلى أن الزيارة الأخيرة التي قام بها رئيس الوزراء الدكتور أبي أحمد للولايات المتحدة الأمريكية كانت ناجحة وموفقة.

من جانبه، أشاد وزير الخارجية الولايات المتحدة الأمريكية بومبيو عن التزام حكومته بدعم إثيوبيا، معربا عن تقديره للتطورات الجارية في إثيوبيا، وفيما يتعلق بالمسائل الإقليمية اتفق الطرفان على العمل معًا بما يحقق مصلحة المنطقة.