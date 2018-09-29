وافق مجلس جامعة بني سويف رقم 163 بتاريخ 26/9/ 2018، برئاسة الدكتور منصور حسن على مقترح التعاون مع مؤسسة صافيناز المغازي للتنمية المجتمعية والتدريب.

وأكد رئيس الجامعة أن الهدف من التعاون هو تنمية الوعي وتقديم كل ما هو جديد بشأن تثقيف وتدريب وتأهيل الكوادر المتخصصة والمتميزة للتعامل مع مختلف الإعاقات وذوي الحاجات الخاصة والموهبين بكل ما هو جديد في الأمور التقنية والتربوية.

جاء ذلك نظرا لاهتمام جامعة بني سويف بخدمة المجتمع وتنمية البيئة في مجال تحدي الإعاقة والعناية بذوي الاحتياجات الخاصة متمثلة في إنشائها كلية علوم ذوي الاحتياجات الخاصة، والتي تعمل على مد المجتمع بكوادر بشرية مؤهلة علميا ومهنيا باستخدام أحدث التقنيات في التعليم والتدريب في هذا المجال وتأهيلهم والارتقاء بهم.