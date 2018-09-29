محافظ الدقهلية يشدد على انتظام الأطباء والتمريض في مراكز طب الأسرة

شدد الدكتور كمال شاروبيم، محافظ الدقهلية، على أهمية انتظام الكوادر البشرية من الأطباء وفريق التمريض في الحضور لمراكز طب الأسرة، حرصًا على توفير الخدمة العلاجية لطالبيها، مؤكدا أهمية حسن التعامل مع المرضى والمترددين على المركز.

جاء ذلك، خلال جولة مفاجئة، اليوم، لمركز طب الأسرة بقرية "ميت الصارم" بمركز المنصورة، وتفقد خلالها معمل التحاليل، قسم الأمراض المتوطنة، الصيدلية، عدد من الأقسام بالمركز.

وأكد شاروبيم، أن الدولة تبذل جهوداً كبيرة من أجل توفير كل الدعم اللازم لكافة القطاعات الخدمية وفي مقدمتها القطاع الصحي، وحرص الحكومة على توفير وتقديم كل أوجه الرعاية الطبية اللائقة للمواطنين في كافة أنحاء المحافظة.