الكردي يؤكد ضرورة الانتهاء من كافة أعمال التطوير بجامعة الإسكندرية

طالب الدكتور عصام الكردي، رئيس جامعة الإسكندرية، اليوم، خلال اجتماعه بلجنة عمداء الكليات، بضرورة الانتهاء من كافة أعمال التطوير والصيانة، وفقاً للمعايير الاسترشادية التي وضعها المجلس الأعلى للجامعات، فيما يتعلق بالخدمات التعليمية والبحثية والتدريبية، والإسكان الطلابي والرعاية الطبية والأنشطة الطلابية، والمظهر الجمالي والشكل العام لمباني الجامعة والحرم الجامعي، وإسهامات الجامعة في خدمة المجتمع وتنمية البيئة المحيطة، استعداداً لزيارة لجنة تقييم الجامعات المصرية المشكلة من قبل وزارة التعليم العالي لاختيار أفضل جامعة مصرية لعام 2018، اعتمادًا على مواردها الذاتية في تطوير ورفع كفاءة منشأتها، وتنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بأن يكون عام 2018 عاماً للتعليم والأنشطة الطلابية.

وأضاف الكردي، أنه يجرى الانتهاء من استخراج الكارنيهات والبطاقات الممغنطة للطلاب، وتركيب البوابات بالكارنيهات الممغنطة لتسهيل دخول الطلاب، وتوفير أقصى درجات الحماية من خلال وجود منظومة أمنية متكاملة مع وجود كاميرات المراقبة التي تعمل على مدار 24 ساعة.

وأكد رئيس الجامعة، ضرورة وضع آلية للحفاظ على المنشآت والمباني والقاعات وجميع ما تم تجديده وتطويره لخدمة الطالب والعملية التعليمية.

واستعرض المجلس استعدادات المدن الجامعية، حيث يتم تطبيق نظام الزهراء الإلكتروني على طلاب المدن الجامعية، وذلك فيما يتعلق بالتسكين والإعاشة والتغذية، التي تبدأ أول أكتوبر الطلاب القدامى، ويوم 7 أكتوبر الطلاب المستجدين، وذلك خلال فترة إقامتهم جامعه الإسكندرية.