في لقاء امس بين صاحب الغبطة بطريرك الروم الملكيين الكاثوليك يوسف العبسي و فخامة الرئيس فؤاد السنيورة بالربوة قام البطريرك العبسي بالتأكيد علي اهمية الاستمرار في شرح القضايا العربية لأنها تعني مسيحي المشرق مؤكدا علي ضرورة تشكيل حكومة خاصة بعد الازمات المعيشية التي تلامس حافة الهاوية ، هذا وقد تمحور اللقاء حول موضوع القدس و زيارة مجلس العلاقات العربيّة والدّوليّة إلى الفاتيكان وتشكيل الحكومة اللّبنانيّة.

بعد انتهاء اللقاء قام الرئيس السنيورة بالادلاء بتصريح معبرا فيه عن سعادته بهذا اللقاء و انه تم عقد عقد اجتماعات موسعة و مطولة لمناقشة المواضيع المتعلقة بالقدس و القضية الفلسطينية و العيش المشترك الاسلامي المسيحي في المنطقة العربية كما و كان هناك ايضا بحث مطول حول الوضع اللبناني موضحا ان لبنان تمر الان بفترة عصيبة و يجب التنبه لهذه المشكلات المتمثلة في المشاكل ( الاقتصادية و الاحزاب و المليشيات و علاقة لبنان مع محيطه العربي و مع العالم ) داعيا الي سرعة تشكيل الحكومة كونه امر ضروري لحل هذه المشاكل و التقدم مؤكدا علي سوء الاوضاع و صعوبة معالجتها في حالة التأخير ، فالبنان الان تحتاج الي حكومة متلائمة بطبيعتها و عددها و مكوناتها و تحتاج الي جمع جميع الاقطاب الي هدف واحد و هو ما سوف يؤدي الي حكومة كاملة متكاملة ، عندها ستكون لبنان جاهزة لمواجهة التحديات التي تواجهها