قال حازم حجازي، نائب رئيس بنك القاهرة، إن هناك أولوية في تنويع خدمات ومنتجات البنك لتلبية شرائح كثيرة من العملاء، مؤكدًا أن البنك يركز في الفترة المقبلة على الشباب من خلال إنشاء حسابات بنكية لهم من أجل تحقيق الشمول المالي وتوسيع قاعدة بيانات العملاء في البنك.

وأضاف "حجازي"، خلال حواره مع الكاتبة دينا عبدالفتاح، على هامش مؤتمر لبنك القاهرة لعرض الخطة الاستراتيجية المقبلة ودوره في المشاريع الصغيرة، أن البنك درس خلال الـ6 أشهر الماضية نوعية العملاء، وعليه تم اختيار منتجات معينة تناسب الشرائح كافة.

ولفت "حاجزي"، إلى أن البنك اتخذ قرارًا بتحديث شكل الفرع وشعار البنك، مبينًا أنه سيتم تنفيذ الشكل الجديد خلال الربع الأول من العام المقبل، بالإضافة للشكل الجديد للفروع، مبينًا أنه سيتم تدريب العاملين بفروع البنك على كيفية تقديم خدمات جيدة وتقديم منتجات مختلفة للعملاء.

وأكد "حجازي"، أنه مع الشكل الجديد للبنك سيتم إطلاق الخدمات الإلكترونية البنكية العام المقبل، وذلك لتقديم خدمة رقمية عن طريق الإنترنت من خلال الموبايل والمحمول، مشيرًا إلى أن البنك يهتم في الفترة المقبلة بشكل الفرع والخدمات والمنتجات العصرية.

وعن شروط فتح حساب للمواطنين داخل البنك، قال "حجازي"، إن هناك نوع من الحسابات ليس له مصاريف سنوية مرتفعة، وتبلغ تكلفته نحو نصف ثمن المصاريف السنوية، مشيرًا إلى أن هناك محفظة على الهاتف معفاة من المصاريف.وتابع رئيس بنك القاهرة، "البنك متميز في المشروعات متناهية الصغر، ولنا خبرات واسعة في هذا المجال، لأن هذا القطاع ليس سهلًا، خاصة أن دورة نشاط القروض متناهية الصغر سريعة، عندنا 190 ألف عميل يتمتع بقروض متناهية الصغر؛ ما بين أنشطة صناعية وخدمية وتجارية، مثل: الورش والمحلات التجارية في القرى، فيبدأ القرض من 5 آلاف جنيه حتى 100 ألف جنيه، ونحن نتميز في هذا المجال رغم مخاوف العديد من البنوك واعتبار تمويل المشروعات متناهية الصغر عالية المخاطر، لكن بنك القاهرة بعد دراسة وخبرة طويلة استطاع تحقيق نسبة مخاطر لا تزيد على 3%.

واستكمل "حجازي": "دخول الفرع مناسب لذوي الاحتياجات الخاصة، ولدينا قروض تناسبهم، وهناك أمثلة ناجحة جدًا لذوي الإعاقة في مجال المشروعات متناهية الصغر"، مضيفًا أن هناك اهتمام كبير من الدولة بمشاريع المرأة وخاصة المرأة المعيلة، موضحًا "بنفكر نعمل حساب للسيدات المعيلة؛ تقدر تحوش فيه، وشكله زي الجمعية، وتقدر أكثر من سيدة الادخار في الحساب نفسه لتحويش أموالهنّ".وأوضح "حجازي"، "عندنا منتج مهم جدًا خاص بالشباب، وهي البطاقة المسبقة الدفع لخدمة الشباب، في شهر أكتوبر المقبل، هناك شراكة مع نادي ارسنال، وستكون البطاقة تحمل شعار نادي ارسنال، كما أن هناك فرص للفوز بمشاهدة أحد مباريات الدوري الإنجليزي".

وفي نصيحة للشباب، قال "حجازي": "الشباب اللي عايز يتقترض بنصحه يحدد مشروعه بشكل جيد ويعمل دراسة جدوى، ويبقى عارف هيقدر يدفع أقساطه إزاي، والمستندات بسيطة جدًا، والشباب عندهم فرصة كبيرة في بنك القاهرة إنه يحصل على قرض لبداية مشروعه، والبنك يمكن أن يساعد الشباب في دراسة الجدوى للمشاريع متناهية الصغر".