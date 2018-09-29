رغم التوتر في العلاقات بين تركيا والولايات المتحدة الأمريكية، والعقوبات التي فرضتها واشنطن على الاقتصاد التركي تسببت في فقدان الليرة التركية أكثر من 40% أمام الدولار منذ مطلع العام الحالي، إلا أن الحكومة التركية اتخذت قرارا بالعمل مع شركة "McKinsey" للإدارة بالولايات المتحدة الأمريكية.

وأكد وزير الخزانة والمالية التركي، برات ألبيراق في حوار له خلال الأسبوع الماضي ذلك، خلال تقييمه البرنامج الاقتصادي الجديد الذي أعلن عنه منذ مدة ليست بالبعيدة.

وانتقدت نائبة حزب الشعب الجمهوري عن مدينة إزمير سيلين صايك بوكا اختيار الحكومة التركية شركة "McKinsey" لاستشارات الإدارة، قائلة: "إنها إشارة على أن النظام الرئاسي سينهار خلال ثلاثة أشهر. لا يمكنهم أن يشتروا الثقة التي انهارت تمامًا بهذا الشكل".

وكان وزير الخزانة والمالية التركي برات ألبيراق قد أعلن التوصل لاتفاق مع شركة "McKinsey" للإدارة الدولية في المؤتمر الذي نظم من قبل المجلس التركي الأمريكي في العاصمة الأمريكية نيويورك.

وقال ألبيراق: "هذا المكتب الذي يضم ممثلين عن 16 وزارة، سيقوم بفحص جميع نتائجنا وأهدافنا بشكل ربع سنوي".

ومن جانبها قالت النائبة سيلين صايك بوكا، عبر تغريدة على تويتر: "إن العثور على طريق جانبي لتطبيق برنامج صندوق النقد الدولي دون ذكر اسم الصندوق، فإن هذا يعني تسليم أكثر معلومات الدولة سرية إلى شركة أمريكية".

وأضافت في تغريدتها: "في ظل وجود ديوان المحاسبة الذي يقوم بمراقبة الموازنة بشكل دستوري، وفي ظل وجود موظفين تدربوا على قواعد الرقابة المالية، بالرغم من كل ذلك سنجلس لنشاهد نتائج إيداع اقتصاد الدولة أمانة في يد شركة أمريكية".

وأوضحت أن العمل مع شركة "McKinsey" الأمريكية يعني وضع الاقتصاد التركي في يد شركة استشارات أمريكية، والالتزام بدفع مصروفات إضافية من الميزانية.