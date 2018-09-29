كشف عبدالحميد أبوموسى، محافظ بنك فيصل الإسلامى، إن حجم أعمال البنك ارتفع إلى 90 مليار جنيه بنهاية أغسطس الماضى، بنسبة نمو بلغت 11.5% مقارنة بشهر أغسطس 2017.

وكان مجلس إدارة بنك فيصل الإسلامى اعتمد استراتيجية عمل خمسية (2017/2021) يستهدف من خلالها التوسع فى الأنشطة المصرفية المتوافقة مع الشريعة الإسلامية، عبر تقديم جميع الخدمات التمويلية والادخارية لجميع شرائح المجتمع.

وأكد «أبوموسى» أن البنك يمتلك خطة متفائلة للمستقبل فى ضوء الفرص الكبيرة التى تزخر بها السوق المصرية، فى أعقاب تطبيق البرنامج الوطنى للإصلاح الاقتصادى، مشيراً إلى أن البنك مستمر فى توسعاته بداخل السوق المصرية، سواء على صعيد طرح منتجات جديدة تستهدف شرائح جديدة من العملاء، أو التوسع الجغرافى بهدف الوصول لكل أقاليم الجمهورية.