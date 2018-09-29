"متحدث الأهلي" يحذر: الفريق قد يحرم من جمهوره في نهائي دوري الأبطال

قال شريف فؤاد، المتحدث باسم النادي الأهلي، إن الكابتن محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة النادي، قرر تشكيل لجنة برئاسة العامري فاروق وعضوية خالد الدرندلي وإبراهيم الكفراوي عضوي المجلس، والعميد محمد مرجان، المدير التنفيذي للنادي الأهلي للترتيب للمباراة المقبلة للفريق ضد نادي وفاق سطيف الجزائري في ذهاب نصف النهائي لدوري أبطال إفريقيا.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، مقدم برنامج "على مسئوليتي"، المُذاع عبر فضائية "صدى البلد" اليوم: "ننسق مع قوات الأمن، ونحمل لهم كل الود والاحترام، والخطيب حريص على أن تخرج المباراة في أفضل صورة".

وناشد متحدث النادي الأهلي، جمهور الفريق بعدم التعرض لأحد بالسباب خلال مباراة الفريق المقبلة، مشيرًا إلى أن حدوث ذلك قد يتسبب في حرمان الفريق من جمهوره في نهائي دوري الأبطال، حيث سيتم منع جمهور الفريق من الحضور 4 مباريات في المسابقات الإفريقية.