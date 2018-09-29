قال المهندس طارق الملا، وزير البترول، إن مصر ستعتمد على المادة الخام من الغاز الذي تنتجه بأرضها، موضحًا أن قرار وقف استيراد الغاز من الخارج سيوفر نحو 27 مليار جنيه سنويًا، ما يحقق قيمة مضافة كبرى.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، مقدم برنامج "على مسئوليتي"، المُذاع عبر فضائية "صدى البلد": "الرئيس يتابع بنفسه، ويعمل على تذليل المعوقات ووتوفير الدعم لنا، ووضع خطة استراتيجي في عام 2014 لسد الفجوة ما بين الاستهلاك والإنتاج للغاز".

وتابع: "سنعمل على تعظيم مواردنا من الغاز والاستدامة من الاستفادة منها، حيث يجب أن تكون عمليات الحفر والاستكشاف مستمرة، والتركيز في الاستراتيجية الكبرى حتى نصبح مركزًا إقليميًا للطاقة".