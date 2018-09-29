قال الدكتور طارق الملا، وزير البترول، إن سيتم تدشين بورصة للغاز في مصر بعد تحقيق الاكتفاء الذاتي، مؤكدًا أن مصر ستصبح مركز إقليمي للغاز في المنطقة، وتشهد طفرة في تنمية الصناعات المحلية والتجارة.

وأضاف "الملا"، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "الحكاية"، مع الإعلامي عمرو أديب، على قناة "إم بي سي مصر"، أن هناك اكتشافات غاز في الدول المجاورة لمصر، مثل قبرص وإسرائيل، وليس لديهما كثافة سكانية لاستهلاك الغاز، كما أنهما غير قادرين على تصريفه.

وتابع الملا: "مش عندهم مستهلك أو زبون عاوز يشيله، ومش عندهم محطات إساله زي اللي في مصر، فيصرفوا الغاز بتاعهم من خلال ضخه في خطوط الغاز المصرية وهيوصل لمحطات الإسالة وسيتم تصديره من هناك لصالحهم".