أنقذت لجنة من جهاز شؤون البيئة بشرق الدلتا في منية النصر بمحافظة الدقهلية، اليوم، مزرعتين مواشي من الاحتراق، وذلك أثناء مباشرتها عملها في إطار خطة وزارة البيئة لمواجهة نوبات تلوث الهواء الحادة.

وأكد بيان جهاز شئون البيئة، أنه أثناء مرور لجنة محور منية النصر، بنطاق جمعية الدراكسة مع مدير الإدارة الزراعية بمنية النصر تلاحظ تصاعد أدخنة كثيفة وسط الأراضي الزراعية وعند الوصول إلى المنطقة تبين وجود حريق في مزرعتين للمواشي.

وذكر البيان، أن اللجنة اتصلت بمسؤولي الحماية المدنية للإطفاء ومسؤولي مركز منية النصر وجرى إخلاء المزرعة من المواشي.

وتبين نفوق عدد 3 رأس ماشية وجرى التأكيد على مدير البيئة بمجلس ومدينة منية النصر ضرورة الدفن الصحي للمواشي النافقة.

وانتقلت مباحث مركز منية النصر لمعرفة سبب الحريق، وحرر المحضر اللازم.