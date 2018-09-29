قال المهندس طارق الملا، وزير البترول، إن الحكومتين المصرية والقبرصية اتفقتا على ربط حقول البترول في قبرص بمحطات الإسالة في مصر، من خلال إنشاء خط أنابيب بحري مشترك، ما يتيح للمستثمرين العالميين الاستثمار في هذا الخط.

وأضاف "الملا"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، مقدم برنامج "على مسئوليتي"، المُذاع عبر فضائية "صدى البلد" اليوم، أن "الخط لن يتم بناؤه إلا بعد تنمية أفروديت القبرصي، الذي لم يتم تنميته بعد".

وتابع: "جرى الاتفاق على إنشاء الخط خلال 3 أو 4 سنوات".

وواصل: "الاتحاد الأوروبي كان حاضرًا للاتفاقيات بين مصر وقبرص، وهو داعم لمصر لكي تصبح مركزًا إقليميًا للطاقة، ومحدش يقدر يمنعنا".