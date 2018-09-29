''أهلك حلمك حياتك".. ورشة بالدقهلية للتوعية بمخاطر الهجرة غير الشرعية

نظمت اللجنة الوطنية لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية والإتجار بالبشر، بالتنسيق مع المجلس القومي للأمومة والطفولة، بدعم من المنظمة الدولية للهجرة، ورشة تدريبية تهدف إلى رفع الوعى لدى الأطفال من مخاطر الهجرة غير الشرعية، وذلك على مدار يومين بجامعة المنصورة، لعددًا من العاملين بوزرات: "الثقافة، والشباب والرياضة، والتضامن الاجتماعي، والأوقاف، والتربية والتعليم".

تم ذلك تحت إشراف وحضور الدكتور ناصر مسلم منسق برنامج مكافحة الهجرة غير الشرعية للأطفال بالمجلس القومي للأمومة والطفولة ومحمد عبد الناصر منسق المجلس القومي للأمومة والطفولة وتدريب داليا الناظر

وأكد اللجنة الوطنية ، في بيان لها، أن الحملة تهدف إلى رفع الوعى لدى الأطفال من سن 12 إلى 18 سنة عن مخاطر الهجرة غير الشرعية والبدائل الإيجابية المتاحة بمصر، وذلك تحت شعار ''أهلك حلمك حياتك''، من خلال ورش تدريبية في 6 محافظات هي: "كفر الشيخ، البحيرة، أسيوط، الفيوم، الغربية ،الدقهلية".

وأوضح البيان، أن الورشة استهدفت الفئة العمرية من سن 12 إلى 15 سنة، حيث جرى تسليم المتدربين حقيبة تحتوى على بعض الألعاب والألغاز المسلية التي تتناسب مع أعمارهم تجذبهم لوطنهم بطريقة شيقة وبطرق بسيطة مما يجعل الطفل يعرف قيمته ومكانته داخل بلدة وأهمية وطنة، ومن خلالها جرى التعرف على مخاطر الهجرة غير الشرعية والطفل غير المصحوب والقوانين الخاصة بالهجرة بها، وفي نهاية الورشة جرى تقديم شهادات تقديرية بإنجاز الورشة بنجاح.