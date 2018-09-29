تمكنت قوات الدفاع المدني والإطفاء بمحافظة المنوفية، اليوم، من السيطرة على 3 حرائق منفصلة، دون وقوع إصابات بشرية، بشبين الكوم ومدينة السادات.

وتلقى اللواء سمير أبو زامل، مدير أمن المنوفية، إخطارًا من العميد ياسر جلال، مدير الحماية المدنية، بنشوب حريق بمدرسة المنتزه المهجورة بمدينة شبين الكوم.

وبانتقال سيارات الإطفاء جرى السيطرة على الحريق الذي نشب أعلى سطح المدرسة في مخلفات، دون إصابات بشرية أو تلفيات، وجرى تحرير محضر بالواقعة.

فيما جرى السيطرة على مصنع "سقالات" بالمنطقة الصناعية بمدينة السادات والمقام على مساحة 15 ألف متر، دون إصابات بشرية.

على الفور، انتقلت 3 سيارات إطفاء وجرى السيطرة على الحريق الذي نشب على مساحة 300 متر بمخلفات بمكان دهان السقالات وامتد الحريق بسبب مادة "التنر"، وجرى إخماد الحريق بالرغوة، وتحرر محضر بالواقعة.

كما تمكنت قوات الدفاع المدني والإطفاء من السيطرة على حريق بمصنع للملابس بالمنطقة الصناعية بمدينة السادات، والمقام على مساحة 133 ألف متر، دون إصابات بشرية.

على الفور، انتقلت 3 سيارات إطفاء وجرى السيطرة على الحريق الذي نشب على مساحة 300 متر بمخلفات نسيج خلف خطوط الإنتاج، وتبين احتراق بعض المخلفات دون إصابات بشرية.