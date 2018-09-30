أشاد الإعلامي عمرو أديب، بقرار الدكتورة منال عوض، محافظ دمياط بإقالتها لرئيس الوحدة المحلية بالضهرة لتقاعسه عن أداء مهام عمله، الذي أدى إلى تدنى مستوى النظافة، قائلًا :"اتبسطت جدًا لما حضرتك عزلتي مسؤول تقاعس عن عمله وتسبب في زيادة الزبالة في الشارع".

وأضاف "أديب"، خلال تقديمه برنامج "الحكاية"، على قناة "إم بي سي مصر": "لو كل مسؤول عزل الموظف المسؤول عن ملف القمامة أغلب الموظفين هيقعدوا في البيت، بس البلد هتنضف".

وأشار إلى أنه سعيد للغاية كون الدكتورة منال عوض لا تسير في مواكب وتتنقل بالميكروباصات في شوارع المحافظة.