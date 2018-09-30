قالت الإعلامية سوزان حرفي، إن نظام تميم بن حمد يعاني من حالة تخبط شديدة ويقود بلاده بلا رؤية، ما دفع اقتصاد الدوحة نحو الهاوية، مؤكدة أن البنك المركزي القطري كذب حديث تميم في الأمم المتحدة حول نمو اقتصاد الدوحة بشكل كبير.

وأضافت حرفي، خلال تقديمها برنامج "من قلب الدوحة"، المذاع عبر قناة "مباشر قطر"، أن تميم يشبه شخصية الشيخ حسني في فيلم "الكيت كات"، حيث إن الشيخ حسني حول منطقته إلى فوضى عارمة، وتحطمت دراجته وهو ما يفعله تميم.

وتابعت: "كل كلمة نطق بها تميم في الأمم المتحدة أكدت أنه الشيخ حسنى موديل 2018".