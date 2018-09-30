فيديو| وزيرة خارجية النمسا تلقي كلمتها بالأمم المتحدة باللغة العربية

ألقت وزيرة خارجية النمسا، كارين كنايسل، كلمتها بالدورة الثالثة والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة باللغة العربية، من بين 4 لغات أخرى، وقالت إنها تعلمتها بمقر الأمم المتحدة في فيينا وبمدينة بيروت في لبنان.

وقالت كنايسل في كلمتها: "مرحبا، أنا هنا وأريد أن أقول سلام للسيد الرئيس والسيد نائب الرئيس والزملاء وسيداتي سادتي، كوزيرة النمسا ألقي خطابي باللغة العربية لماذا أفعل هذا، هذه اللغة الوحيدة من ست لغات الرسمية بالأمم المتحدة ودرستها في مركز الأمم المتحدة بفيينا، هي لغة جميلة ومهمة وجزء من الحضارة المهمة العربية ودرست في لبنان خلال سنوات الحرب كيف يستمر الناس في الحياة رغم كل الظروف الصعبة هذا سر الحياة، وفي ناس في رجال ونساء من بغداد حتي دمشق وهم يستمرون في الحياة كل الاحترام لهذا الناس، نحن كلنا جزء من بني أدم هذا بني أدم قبيلة أدم، كلمة أخرى للبشرية ونحن هنا في هذه الجلسة عندنا صوت ولازم أن نستعمل هذا الصوت للناس خارج هذه الجلسة في الأزمات، وفي الهروب لاسيما في الشرق الأوسط، واسمحوا لي أن أقرأ بعض كلام الكاتب الألماني هو قال (لأن في بعض في السلام وفي أخرين في نور في ضوء ونحن نرى فقط الموجودين في الضوء والنور ولا نري الناس خارج النور)."