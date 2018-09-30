بالفيديو| ارتفاع عدد قتلى أمواج المد في إندونيسيا بعد وقوع زلزال قوي

لقي ما لا يقل عن 400 شخص حتفهم وجرفت الأمواج العاتية كثيرين منهم أثناء وجودهم على الشاطئ، بعد وقوع زلزال قوي أعقبته أمواج مد عاتية "تسونامي" في جزيرة سولاويسي.

كان المئات تجمعوا لحضور مهرجان على شاطئ مدينة بالو، الجمعة، عندما اجتاحت أمواج وصل ارتفاعها إلى ستة أمتار المدينة وقت الغروب لتجرف الكثيرين، وتدمر كل ما في مسارها بعد الزلزال الذي بلغت قوته 7.5 درجة.

ووفقا لـ"سكاي نيوز" قال سوتوبو بورو نوجروهو، المتحدث باسم الوكالة الوطنية لإدارة الكوارث، للصحفيين في جاكرتا: "عندما أطلقنا الإنذار من أمواج المد العاتية (تسونامي9، بالأمس، كان الناس ما زالوا يمارسون أنشطتهم على الشواطئ ولم يفروا على الفور وأصبحوا ضحايا".

وأضاف: "لم تكن أمواجا فقط إذ أنها جرفت السيارات والأشجار والمنازل واجتاحت كل شيء على الأرض".

وتابع نوجروهو، أن "أمواج المد وصلت سرعتها إلى 800 كيلومتر في الساعة قبل أن تصل إلى الشاطئ، وذكر أن بعض الأشخاص تسلقوا الأشجار بارتفاع ستة أمتار للفرار من أمواج المد ونجوا".

وأوضحت لقطات صورها هواة وعرضتها محطات تلفزيون محلية المياه وهي تسحق المنازل بطول الشريط الساحلي لبالو، وتبعثر حاويات الشحن وتغمر مسجدا في المدينة، وجرى إجلاء نحو 16700 شخص إلى 24 مركزا في بالو.

وأظهرت صورا جرى التقاطها من الجو، ونشرتها الوكالة الوطنية لإدارة الكوارث، كثيرا من المباني والمتاجر والجسور المدمرة ومسجدا تحيط به المياه.