أكد أحدث تقرير تلقاه المهندس/ عمرو نصار وزير التجارة والصناعة حول مؤشرات اداء التجارة الخارجية غير البترولية لمصر خلال الفترة من يناير وحتى اغسطس من العام الجاري أن معدلات التبادل التجاري حققت زيادة ملموسة بلغت 11.8 % مقارنة بنفس الفترة من عام 2017 حيث سجلت 59 مليار و683 مليون دولار مقابل 53 مليار و346 مليون دولار خلال نفس الفترة من العام الماضي.

وأشار التقرير الذى أعدته الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات إلى أن الصادرات المصرية حققت خلال الثمانية أشهر الأولى من العام الجاري نسبة زيادة قدرها 10% حيث بلغت 16 مليار و540 مليون دولار مقابل14 مليار و992 مليون دولار خلال نفس الفترة من العام الماضي بفارق مليار و547 مليون دولار.

كما حققت الواردات نسبة زيادة قدرها 12% حيث بلغت 43 مليار و143 مليون دولار مقارنة بـ 38 مليار و354 مليون دولار خلال نفس الفترة من عام 2017 بفارق 4 مليار و789 مليون دولار.

وحول التوزيع الجغرافي للتجارة الخارجية غير البترولية أوضح التقرير أن معدلات التبادل التجاري بين مصر والولايات المتحدة الأمريكية حققت خلال الثمانية أشهر الأول من العام الجاري نسبة زيادة بلغت 28.2% حيث سجلت 4 مليار و406 مليون دولار مقابل 3 مليار و436 مليون دولار خلال نفس الفترة من عام 2017 بفارق 97 مليون دولار، كما حققت معدلات التبادل التجاري مع الدول الإفريقية بدون الدول العربية خلال الثمانية أشهر الأولى من العام الجاري نسبة زيادة بلغت 19.5% حيث سجلت مليار و633 مليون دولار مقابل مليار و366 مليون دولار خلال نفس الفترة من العام الماضي بفارق 267 مليون دولار.

وحققت معدلات التبادل التجاري السلعي بين مصر والدول العربية زيادة ملموسة بنسبة 9% حيث بلغت 8 مليار و902 مليون دولار مقارنة بـ 8 مليار و158 مليون دولار خلال نفس الفترة من عام 2017 بفارق 744 مليون دولار كما حققت حركة التجارة الخارجية بين مصر والاتحاد الأوروبي خلال الفترة محل التقرير نسبة زيادة بلغت 3.9 % حيث سجلت 18 مليار و338 مليون دولار مقابل 17 مليار و651 مليون دولار خلال نفس الفترة من العام الماضي بفارق 687 مليون دولار.

وأوضح المهندس/ إسماعيل جابر، رئيس الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات أن 5 قطاعات تصديرية قد حققت نمواً كبيراً خلال الثمانية اشهر الأولى من العام الجاري حيث حقق قطاع الكيماويات والأسمدة نسبة زيادة بلغت 24.8% ليسجل 3 مليار و537 مليون دولار مقابل 2 مليار و834 مليون دولار خلال نفس الفترة من عام 2017، كما حقق قطاع الصناعات اليدوية نسبة زيادة بلغت 10.1% حيث ارتفع إلى 142 مليون دولار مقابل 129 مليون دولار، وقطاع الصناعات الطبية بنسبة 13% حيث بلغت صادراته نحو 338 مليون دولار مقابل 299 مليون دولار، وحقق قطاع الغزل والنسيج نسبة زيادة بلغت 7.2% حيث ارتفع إلى 597 مليون دولار مقابل 557 مليون دولار كما حققت صادرات قطاع الملابس الجاهزة نسبة زيادة بلغت 5.9% حيث سجلت مليار و38 مليون دولار مقابل 980 مليون دولار خلال نفس الفترة من العام الماضي وارتفعت صادرات مواد البناء بنسبة 2.8% حيث سجلت 3 مليار و525 مليون دولار مقابل 3 مليار و428 مليون دولار خلال نفس الفترة من عام 2017 كما ارتفعت صادرات قطاع الكتب والمصنفات بنسبة 31.6% حيث بلغت 10 مليون دولار مقابل 7 مليون دولار خلال نفس الفترة من العام الماضي.

وأضاف جابر أن أبرز القطاعات التي سجلت زيادة في حجم الواردات خلال الثمانية أشهر الاولى من العام الجاري تضمنت قطاع المفروشات بنسبة 61.6% حيث بلغت وارداته نحو 90 مليون دولار مقابل 56 مليون دولار خلال نفس الفترة من العام الماضي، بالإضافة إلى قطاع المنتجات الجلدية بنسبة 34.6% حيث بلغت وارداته 133 مليون دولار مقابل 99 مليون دولار، وقطاع الصناعات اليدوية بنسبة 28.1% ليبلغ 224 مليون دولار بالمقارنة بـ 175 مليون دولار، وقطاع مواد البناء والذي ارتفعت واردته بنسبة 26.4% ليبلغ 7 مليار و322 مليون دولار بالمقارنة بـ5 مليار و793 مليون دولار، فضلاً عن قطاع الملابس الجاهزة بنسبة 32.8% حيث ارتفع إلى 349 مليون دولار مقابل 263 مليون دولار.

وقال أن اكبر الأسواق المستقبلة للصادرات المصرية خلال الثمانية اشهر الأولى من العام الجاري تمثلت في الإمارات العربية المتحدة بقيمة مليار و 515 مليون دولار وتركيا بقيمة مليار و 390 مليون دولار وإيطاليا بقيمة مليار و 24 مليون دولار والمملكة العربية السعودية بقيمة 932 مليون دولار والولايات المتحدة الأمريكية بقيمة 957 مليون دولار والمملكة المتحدة بقيمة 702 مليون دولار واسبانيا بقيمة 632 مليون دولار والجزائر بقيمة 541 مليون دولار وألمانيا بقيمة 459 مليون دولار وفرنسا بقيمة 462 مليون دولار والأردن بقيمة 393 مليون دولار وروسيا بقيمة 338 مليون دولار.