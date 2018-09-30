تهنىء وزارة التعليم العالي والبحث العلمي الباحثة المصرية شيماء جوهر خريجة كلية العلوم جامعة بنها، بمناسبة فوزها بجائزة الاتحاد الدولي للكيمياء البحتة والتطبيقية ؛ تتويجًا لعملها في مجال مكافحة الأمراض الكبدية، وذلك في المسابقة التى أقامتها منظمه الأيوباك للكيميائيين الشباب، وتتمنى الوزارة لسيادتها التوفيق والنجاح فى أبحاثها خلال الفترة المقبلة.

جدير بالذكر أن منظمه الأيوباك ( الاتحاد الدولي للكيمياء البحتة والتطبيقية) هى منظمة دولية غير حكومية تسعى لتطوير المعايير القياسية لتسمية العناصر الكيميائية ومركباتها.