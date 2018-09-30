أصدر اللواء عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء، قرارا بمد فترة التحويلات بين المدارس للطلبة المقيدين في مدارس الشيخ زويد ورفح لمدة أسبوعين.

ذكرت المهندسة ليلى مرتجى وكيل وزارة التربية والتعليم بشمال سيناء، أن قرار المحافظ يستهدف الحفاظ على تلاميذ الأسر التي انتقلت من الشيخ زويد ورفح لقرى ومناطق أخرى داخل المحافظة وخارجها، لسرعة قيد أبنائهم للحصول على حقهم في التعليم ومنع تسربهم، وخصوصا أن العديد من الأسماء ما زالت مسجلة برغم انتقال الأسرة إلى مدينة أخرى أو محافظة أخرى.

وأضافت أن كافة المدارس والإدارات المعنية تستقبل ابتداء من اليوم طلبات النقل لسرعة تنفيذها، وأشارت إلى أن هناك عملية إعفاءات كاملة للمدارس من المصروفات الدراسية، وأن جميع الكتب تم تسليمها بمدارس مراكز المحافظة الستة.