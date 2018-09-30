قال الدكتور خالد مجاهد، المتحدث باسم وزارة الصحة، إن مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي للقضاء على "فيروس سي" والكشف عن الأمراض غير السارية، تنطلق غدا الإثنين، في 9 محافظات من محافظات الجمهورية، موضحًا أن هذه المبادرة سيجرى تنفيذها على 3 مراحل، وغدا المرحلة الأولى منها.

وأضاف المتحدث باسم وزارة الصحة، خلال مداخلة هاتفية له لقناة "إكسترا نيوز" أن وزيرة الصحة الدكتورة هالة زايد اجتمعت أمس مع جميع القائمين على تلك المبادرة الرئاسية في غرفة العمليات المركزية الخاصة بتنفيذ المبادرة داخل المعهد القومي للأطباء، وجرى مراجعة اللمسات الأخيرة لإنطلاق المبادرة.

وتابع مجاهد، أن المبادرة تستهدف الكشف على نحو 45 مليون مواطن لـ52 مليون مواطن، وسيجرى الكشف الطبي والفحص على 17 مليون مواطن في المرحلة الأولى بداية من سن 18 عاما وبدون حد أقصى وتقديم العلاج بالمجان لمن تثبت إصابته ومتابعته حتى الشفاء تماما.

واستكمل مجاهد، أنه جرى إنشاء غرفة عمليات مركزية لمتابعة تنفيذ المبادرة وتخصيص خط ساخن 15355، للتواصل مع المواطنين بخصوص الحملة والمسح الطبي ومكانه، وهناك 50 مليون رسالة نصية سيجرى إرسالها عبر الهواتف المحمولة، غير الحملات الإعلامية بخصوص المبادرة.

وناشد المتحدث باسم وزارة الصحة، المواطنين بالمشاركة في الحملة والاطمئنان ليس فقط من فيروس "سي"، والسكر والضغط والسمنة، وسيجرى العلاج مجانا لأي منهم، شارحا أن المواطن المريض سيجرى توجيهه لمركز العلاج لتلقي العلاج مجانا.

وأوضح مجاهد، أن القائمين على المبادرة جرى تدريبهم خلال دورات تدريبية على إدخال البيانات والتعامل مع المواطن وكل مايخص الحملة، وخلال الدورة التدريبية الأولى استمرت 5 أيام، والمبادرة ستكون الأكبر في تاريخ مصر والعالم للكشف عن الأمراض غير سارية والقضاء على فيروس "سي".