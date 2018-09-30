يؤمن الكثيرون بعلم الفلك والأبراج، ويقدم كل برج رسالة يومية لصاحبه، "الوطن" تقدم لك رسائل الأبراج، اليوم الأحد 30/9/2018.

برج الحمل:

يجب أن تكون أكثر حذرًا في العمل، فأنت سريع الغضب مع الزملاء، يجب أن يكون هدفك الجودة وليس الكمية! كن دبلوماسيًا فيما يتعلق بالخلافات؛ هذا ينطبق على الأمور الشخصية، أنت تعادي الأخرين بصورة متكررة، يجب أن تتواصل أكثر مع أحبائك حتى يفهموا كيف تسير الأمور معك، أنت تشعر بالإحباط الشديد بداخلك؛ حاول أن تجد بعض السلام، ما رأيك في رحلة قصيرة أو ممارسة بعض الرياضة من أجل التوازن؟

برج الثور:

لا شيء يسير حسب رغبتك في الوقت الحالي، ولكن إذا قمت بتغيير مدخلك، قد تنجز أهدافك بشكل أسرع، كما قد تساعد أراء الأخرين، سوف تواجه في حياتك الخاصة جميع أنواع المشكلات، ولكن يجب أن تكون وجهة نظرك واضحة في هذا الموقف، سلامتك الجسدية قد تصبح أفضل، فكر في أسلوب حياتك، ولكن لا تكن قاسيًا على نفسك.

برج الجوزاء:

أنت الأن مفعم بالحيوية، وسوف تتمكن من التعامل مع الموضوعات الهامة، يساعدك التفكير الواضح على الانتهاء من موضوعٍ ما بنجاح، وحتى في حياتك الخاصة، تتضح الشكوك التي كانت لديك، وأنت الأن قادر على اجتياز الصعوبات التي كنت تتحاشاها فيما سبق، وبناءً عليه؛ سوف يصلك ردًا إيجابيًا على الطريقة التي تعاملت بها مع الأمور.

برج السرطان:

يبدو في الوقت الحالي أنك تواجه عددًا متزايدًا من التعقيدات غير المتوقعة، لا يقع اللوم على من هم حولك – في بعض الأحيان تكون أنت المخطئ، حاول أن تظل هادئًا وأن ترى العقبات الموجودة في طريقك كوسيلة لاكتشاف مداخل جديدة، اعد اكتشاف هدوئك وسوف تخرج من هذه المرحلة أقوى.

برج الأسد:

اليوم، مهاراتك التنظيمية والاجتماعية قوية على غير العادة، فيجب أن تستغل ذلك للسيطرة على الأمور، سوف تنجح في العمل وخارجه، وحتى في حياتك الشخصية، سوف ينتج عن نظرتك الدافئة للأمور الكثير من الفوائد، سوف يقدرك الناس ويعاملونك بمودة، فكر في إعادة بعض من هذه الأمور.

برج العذراء:

استعد لكل ما هو غير متوقع، فالمفاجأت السارة في انتظارك، فوق ذلك، شريك حياتك يحتفظ بشيء خاص لك، ولكن لا تجعل توقعاتك ترتفع أكثر من اللازم، وكن شكورًا على كل ما تتلقاه، سوف يتفاعل الأصدقاء معك بإيجابية، وسوف يقدرك الشركاء المحتملين وسوف يتأثرون بالطريقة البراقة التي تتعامل بها.

برج الميزان:

أنت تشعر بالتجديد والحيوية، خاصة عندما تكتسب وتستشعر الإشارات الإيجابية من محيطك، عليك الأن البدء في مشروعات معتمدًا على خيالك وإبداعك الشخصي، بفضل ثقتك بالنفس الفطرية، بإمكانك اليوم أكثر من ذي قبل أن تساعد الآخرين، يجب عدم التحلي بالغرور، بل يجب أن تكون محل عون ودعم ليربح الجميع.

برج العقرب:

أنت على وفاق وانسجام تام مع محيطك، سواء على المستوى الشخصي أو المهني، انتفع من هذا التناغم في تقوية علاقاتك والروابط القائمة بينك وبين الآخرين للتسلح في الأوقات العصيبة التي تكون فيها مجموعة الأبراج الكونية غير مبشرة والأحوال ليست لصالحك.

برج القوس:

الأشخاص في محيط العمل يتعاملون بإيجابية خاصة معك؛ فانتفع من هذه الفترة لمواجهة المشاكل الصعبة مع فريقك وبالتالي الاقتراب أكثر من هدفك، سوف تساعد الديناميكية التي تنمو بين الفريق على الوقوف بصلابة أمام أصعب التحديات والوصول معًاً إلى النجاح.

برج الجدي:

بسبب الظروف المتغيرة، يبدو أن هدفك خارج السيطرة من جديد. لا يجب أن ينتابك اليأس والإحباط؛ ابدأ بإعادة التفكير في الموقف بتمعن، قد يكون مجرد انطباع ويمكن جعل الخسارة في أضيق الحدود باتخاذ الإجراءات المناسبة، إذا لم يكن هذا هو الوضع، فتذكر إن مخطط الرحلة غايتك في حد ذاته.

برج الدلو:

أنت مفعم بالطاقة والتفاؤل، ولا عجب أن كل شيء تواجهه ينجح بسرعة وبكفاءة ويثمر نتيجة جيدة، إعجاب كل من حولك بك واضح ويعزز من ثقتك بذاتك، لكن احذر من التمادي في الأهداف نتيجة للغرور أو الكثير من التمحيص، لأن هذا الحظ الجيد الواضح سرعان ما سيتحول إلى سوء حظ.

برج الحوت:

هناك ما يعوقك عن التقدم في اتجاه أهدافك، فلا تيأس أو تتوقع تلقي الكثير من المواساة من أي شخص، احشد قوتك واستمر في تتبع أحلامك – حتى وإن كان لابد من تغييرها بعض الشيء، لا تتصرف بتسرع وحافظ على طاقتك، انظر إلى هذه المشكلة كمهمة أخرى يجب إنجازها، وثق أنه لن يقف أمامك أي شيء.