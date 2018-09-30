عثر عامل على طفلة حديثة الولادة داخل صندوق قمامة بشارع السكاكيني، بمدينة شبراخيت بمحافظة البحيرة.

تلقى اللواء جمال الرشيدي، مدير أمن البحيرة، إخطارًا من مركز شرطة شبراخيت، بتلقى بلاغ من "م ش ب" 30 سنة عامل ومقيم بشبراخيت، بعثوره على طفله حديثة الولادة داخل صندوق قمامة بشارع السكاكينى بمدينة شبراخيت.

بالانتقال والفحص تبين أن الطفلة المعثور عليها "أنثى" حديثة الولادة، مربوطة الحبل السرى وترتدى "تي شيرت موف" وملفوفة داخل بطانية حمراء اللون.

تم إيداع الطفلة بإحدى حضانات مستشفى شبراخيت، وبتوقيع الكشف الطبى عليها تبين عدم وجود إصابات ظاهرية بها، وحالتها الصحية جيدة، وتحرر المحضر اللازم، وجارٍ العرض على النيابة العامة.