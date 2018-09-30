استعرض المهندس رافت حسين شمعة رئيس شركة مصر العليا لتوزيع الكهرباء، تقريرًا أوضح فيه ما تم إنجازه من نسب التطوير في محافظة قنا، والتي تعد ضمن المناطق الواقعة تحت تغطية شركة مصر العليا لتوزيع الكهرباء.

ويأتي ذلك تأكيدًا لتوجيهات السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية لتنمية الصعيد، في إطار الاهتمام الذي توليه وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة لتحسين مستوى أداء شبكة توزيع الكهرباء في محافظات الصعيد تحسين الخدمة المقدم.

وأوضح "شمعة" أن الشركة قامت بعدد من الإنجازات في مجال تأمين التغذية الكهربائية وبأعلى جودة ممكنة لجمهور المشتركين بمحافظة قنا، والذي بلغ 859238 مشترك على كافة أنماط الاستهلاك بكافة المناطق التي تغطيها الشركة.

وأشار إلى الأعمال التي تم تنفيذها بالخطة الطموحة على أرض المحافظة حيث تم تركيب وإحلال عدد 229 محول قدرات مختلفة لاستيعاب الاحمال المطلوبة، وتم تركيب وإحلال أكشاك محولات لعدد (110) كشك معدني.

وفي مجال تحسين اداء شبكة الجهد المتوسط قامت الشركة بإنشاء وإحلال خطوط هوائية جهد متوسط بطول 106 كم، هذا بالاضافة إلي انه تم إحلال عدد 1 موزع جهد متوسط بمدينة قفط.

وفي مجال تحسين اداء شبكة الجهد المنخفض بالمدن والقرى قامت الشركة بتركيب وإحلال عدد 1514 عامود جهد منخفض، وتم إحلال الموصلات العارية بأخرى معزولة بطول 553 كم، كما تم إنشاء سورتيهات جهد منخفض بطول 6.6 كم.

هذا وبلغت إجمالي التكلفة لهذة الأعمال حوالي 136 مليون جنيه.

كما تم اسناد الأعمال المدنية لإنشاء عدد 2 موزع جهد متوسط بإجمالي تكلفة 10 مليون جنيه وهما: موزع الارتوازي لخدمة مدينة قوص، وموزع كهربة الريف لخدمة اهالي منطقة شرق مدينة قنا.

وأكد "شمعة" أن الشركة بصدد الانتهاء من كافة أعمال التطوير المقررة للوصول بالخدمة المقدمة لجمهور المشتركين في أعلى صورها، كما أنه يتم التعامل مع شكاوى المواطنين بأقصى سرعة ممكنة لتلافي أية أعطال وإزالة أسباب الشكوى.

وأضاف شمعة أنه يتم التطوير سرعة التنفيذ مع الإلتزام بالدقة، وذلك تأكيدًا لتوجيهات الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة لضرورة الاهتمام بجودة الخدمة المقدمة وجودة التنفيذ وكذلك جودة متابعة ما يتم تنفيذه للتأكد في النهاية من وصول الخدمة في أفضل صورها.