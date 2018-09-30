واصل البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، للأسبوع الـ3 على التوالي، زيارته الرعوية إلى الولايات المتحدة الأمريكية، التي بدأها 13 سبتمبر الجاري، ومن المقرر أن تستمر حتى منتصف أكتوبر المقبل.

ووضع البابا حجر الأساس لكاتدرائية مارمينا والبابا كيرلس في نيوجيرسي، وذلك بعد 19 عاما من وضع نفس حجر الأساس البابا الراحل شنودة الثالث، مشيرًا إلى أن سبب تأخر البدء في بناء الكاتدرائية الإجراءات الإدارية والرسمية التي كانت كثيرة ومعطلة.

وقال البابا، إن "وضع حجر الأساس له طقوس، دائمًا يكون في صندوق خشب ويوضع بداخله الكتاب المقدس والصليب وعملات البلد المعدنية والورقية وجرائد اليوم علشان الأحداث علشان الأجيال القادمة تكون عارفة اليوم ده حصل فيه إيه، وآخر شيء توضع الوثيقة الموقعة من الأساقفة الحاضرين ومن البابا، وهي وثيقة رسمية ومختومة، وفي النهاية تصلي طلبة نطلب فيها من ربنا تثبيت أساس الكنيسة والمرد بيكون يارب ارحم، وكلنا بنصليها بنية خالصة لأجل عمل بيت جديد لله يتربى فيه أولادكم الحاضرين معنا".

من جهة أخرى، استقبل البابا تواضروس، السفير أسامة عبدالخالق سفير مصر لدى إثيوبيا، وذلك في المقر البابوي بولاية نيو جيرسي الأمريكية.

ويرافق البابا، خلال زيارته، "الأنبا دوماديوس أسقف 6 أكتوبر وأوسيم، والأنبا ماركوس الأسقف العام لكنائس حدائق القبة والوايلي، والقس أنجيلوس إسحق والقس أمونيوس عادل سكرتيري البابا".

وتعد تلك هي الزيارة الثانية للبابا إلى الولايات المتحدة منذ جلوسه على الكرسي البابوي في نوفمبر 2012، وزارها لأول مرة في 2015، وكانت مخصصة للشطر الجنوبي.