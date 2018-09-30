انقلاب لودر إثر انهيار أجزاء من الحائط الحجري بـ"شبين الكوم – طملاي"

شهدت وصلة "شبين الكوم - طملاي" بمحافظة المنوفية، اليوم الأحد، انهيار أجزاء من الحائط الحجري للمرحلة الأولى من الطريق التي تم الانتهاء منها منذ شهر ونصف تقريبا أثناء مرور لودر أعلى الطريق مم تسبب في انقلاب اللودر وإصابة السائق بكسور وكدمات.

تلقت شرطة النجدة والإسعاف بمحافظة المنوفية، بلاغا من الأهالي بانهيار الحائط الحجري للطريق، ما تسبب في انقلاب لودر وإصابة السائق بكسور، وتم نقله إلى مستشفى شبين الكوم الجامعي لتلقي العلاج.

فيما اشتكى الأهالي من سوء أعمال إنشاء الطريق التي قد تتسبب في حدوث كارثة للسيارات أثناء مرورها من على الطريق، وطالب الأهالي اللواء سعيد عباس محافظ المنوفية بالتدخل بسرعة وتشكيل لجنة من الطرق للتأكد من صلاحية الطريق خوفا من حدوث كارثة.

يذكر أن الطريق تحت الإنشاء منذ نحو 11 عاما ولم يتم تسليمه حتى الآن لهيئة الطرق والكباري لربط مدينة «السادات» بباقي مدن محافظة المنوفية، وخلق محور جديد يربط بين طريقي «القاهرة - الإسكندرية» الصحراوي والزراعي.

ورغم أن الطريق ما زال في مرحلة الإنشاء، ولم يتم انتهاء العمل به بعد، فإن مئات السيارات تستخدمه يومياً، حيث يعتمد عليه الكثير من أهالي مراكز شبين ومنوف والسادات، كبديل عن الطريق القديم، الذي لا تتوقف أعمال الحفر به منذ سنوات، بسبب شبكات الصرف الصحي، وصيانة وتجديد خطوط الكهرباء.