"الصحة": غرفة عمليات الوزارة منعقدة منذ شهر للتجهيز لـ"مبادرة الرئيس"

قالت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، إن غرفة عمليات الوزارة منعقدة على مدار الساعة منذ قرابة شهر للتجهيز لإطلاق مبادرة الرئيس السيسي للمسح الشامل عن "فيروس سي" والأمراض غير المعدية.

وأضافت زايد، في المؤتمر الصحفي الذي تعقده الحكومة في مقر رئاسة مجلس الوزراء حاليا، أن المواطن سيخضع للتقييم والعلاج عبر وحدات علاج الفيروسات الكبدية المنتشرة في جميع محافظات الجمهورية.

ولفتت وزيرة الصحة والسكان إلى أن من سيتواجد لديه احتمالا للإصابة بالامراض المختلفة داخل المسح سيتم الكشف والتقييم بوحدات ومستشفيات وزارة الصحة.

وأوضحت أن الحملة تتضمن الفحص لـ"فيروس سي"، وقياس الضغط، وتحليل السكر، وقياس الطول والوزن وكتلة الجسم.

وتعقد وزارة الصحة، اليوم، مؤتمرا حول مبادرة الرئيس السيسي، للقضاء على "فيروس سي" والكشف عن الأمراض غير السارية، بحضور الوزير الدكتور هالة زايد، وأعلنت الوزارة عن انطلاق الحملة القومية للقضاء، غدا، على مستوى 9 محافظات.

وقال الدكتور خالد مجاهد، المتحدث باسم وزارة الصحة، إن مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي للقضاء على "فيروس سي" والكشف عن الأمراض غير السارية، تستهدف الكشف على نحو 45 مليون مواطن لـ52 مليون مواطن، وسيجرى الكشف الطبي والفحص على 17 مليون مواطن في المرحلة الأولى بداية من سن 18 عاما ودون حد أقصى وتقديم العلاج بالمجان لمن تثبت إصابته ومتابعته حتى الشفاء تماما.