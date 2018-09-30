تنطلق صباح غد الإثنين، وعلى مدار ثلاثة أيام فعاليات المؤتمر العلمي الأول للجودة بكلية الطب البشري بجامعة بنها، تحت عنوان (الجودة بين النظرية والتطبيق)، والذي تنظمه وحدة إدارة الجودة بكلية الطب برعاية الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والدكتور علاء عبد الحليم مرزوق محافظ القليوبية والدكتورة إيمان عمر نائب محافظ القليوبية، والأستاذ الدكتور حسين المغربي القائم بأعمال رئيس جامعة بنها.

يعقد المؤتمر برئاسة الدكتورة إيمان البيطار القائم بأعمال عميد كلية الطب البشري ببنها.

وقال الدكتور حسين المغربي القائم بعمل رئيس جامعة بنها، إن المؤتمر سيناقش أربعة موضوعات مهمة هي نظريات الجودة وطرق تطبيقها ودور الطلاب في تطبيقات الجودة في مراحل التعليم المختلفة، وكذلك متطلبات اعتماد مؤسسات التعليم العالي وتجديد الاعتماد، وأيضاً طرق التعليم الطبي الحديثة وتحديات بدء تفعيل المعايير الأكاديمية القومية الجديدة لدراسة الطب البشري والتي سيبدأ العمل بها بداية من العام الدراسي الجاري.

وأضاف الدكتور إبراهيم راجح رئيس اللجنة التنظيمية للمؤتمر، أن فعالياته ستبدأ في قاعة الاحتفالات الكبرى بجامعة بنها، وسيكون ملحقاً به معرضا للابتكارات والإبداع لطلاب مدارس محافظة القليوبية، وبحضور طه عجلان وكيل وزارة التربية التعليم بالقليوبية، وعدد من مدراء المدارس تفعيلاً للأنشطة المجتمعية التكاملية لوحدة إدارة الجودة، وتأصيلاً لثقافة الجودة بين طلاب مراحل التعليم المختلفة.