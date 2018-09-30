تمكنت الإدارة العامة لمباحث تنفيذ الأحكام، من ضبط محكوم عليه هارب في إحدى القضايا والمحكوم عليه فيها حضوريا بغرامة 501 مليون جنيه.

وأكدت تحريات ومعلومات الإدارة العامة لمباحث تنفيذ الأحكام بقطاع الأمن العام، قيام المحكوم عليه "عمرو.م.ع"، العضو المنتدب لإحدى الشركات مقيم بدائرة قسم شرطة العجوزة بالجيزة، وله محل إقامة آخر بدائرة قسم شرطة التجمع الأول، والمطلوب التنفيذ عليه في القضية رقم 1898/2016 "غرامات اقتصادية" مصر الجديدة "حماية المستهلك"، والمحكوم عليه فيها حضوريا بغرامة بمبلغ "خمسمائة وواحد مليون جنيه"، بالهرب من محل إقامته خشية ضبطه.

وبإجراء التحريات وجمع المعلومات واستخدام التقنيات الحديثة، أمكن تحديد محل اختباء المحكوم عليه بدائرة قسم شرطة التجمع الأول، وجرى استهدافه وضبطه.

وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، والعرض على النيابة العامة التي باشرت التحقيق.