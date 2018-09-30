وجهت وزارة التموين والتجارة الداخلية، خطابًا رسميًا إلى غرفة القاهرة التجارية، يتضمن توجيه الشكر من الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين، وقيادات الوزارة إلى المهندس إبراهيم العربي، نائب رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية ورئيس غرفة القاهرة، ومسؤولي الغرفة بعد نجاح معرض "أهلًا مدارس" الذي نظمته الغرفة بالتعاون مع وزارتي "التموين والصناعة" والذي انتهت فعالياته الجمعة الماضية.

وتضمن الخطاب، الشكر والتقدير إلى جميع العاملين بغرفة القاهرة لما بذلوه من مجهود في العمل وأداء متميز ومتطور، بما يؤدي إلى تحقيق الإنجازات العديدة التي تسهم في اتخاذ القرارات المناسبة والفعالة في الوقت المناسب، وبما يتوافق مع تنفيذ سياسات الوزارة في إطار السياسة العامة للدولة وتحقيقًا للصالح العام وهو ما اعتبره المهندس إبراهيم العربي، خطوة مهمة نحو التكامل في الأداء بين الغرفة والوزارة وكافة الوزارات الأخرى من أجل تحقيق مصلحة بلدنا العزيز.

وتوقع نائب رئيس الاتحام العام للغرف التجارية، أن يكون التعاون الكبير الذي شهده معرض "أهلًا مدارس" بين الغرفة ووزارتي "التموين والصناعة" والذي نتج عنه نجاح شديد للمعرض، دفعة قوية نحو تحقيق مزيد من النجاحات في مختلف المجالات في الفترة القادمة، بما يؤدي إلى تنفيذ مخطط الدولة التنموي على مستوى كافة الأصعدة.

وأشاد رئيس الغرفة، بدور الدكتور علي المصيلحي وزير التموين، والمهندس عمرو نصار وزير الصناعة، في إنجاح المعرض ومساندة المواطنين محدودي الدخل المستهدفين من وراء تنظيم هذا المعرض.

وأكد العربي، أنه استكمالا لمعرض "أهلًا مدارس" هناك تنسيق تم فيما بين وزارة التموين والغرفة ومحافظة القاهرة لتخصيص عدد من السيارات التي تجوب حاليًا مختلف المناطق لبيع كافة المستلزمات المدرسية بأسعار مخفضة والهدف منها أن تذهب هذه السيارات إلى المواطنين خاصة محدودي الدخل في أماكنهم، وتستمر هذه السيارات الفترة المقبلة.

وقال أيمن حسام الدين، مساعد وزير التموين والتجارة الداخلية، إن تعاون الوزارة مع غرفة القاهرة يؤدي إلى تنفيذ السياسات العامة للدولة وخدمة المواطنين بمختلف طبقاتهم خاصة محدودي الدخل، مشيدا بدور غرفة القاهرة الذي يسهم في اتخاذ القرارات التي تصب في النهاية في تحقيق المصلحة العامة وذلك من خلال التنسيق والتعاون مع الوزارة في تنظيم وإقامة الفعاليات التي تساند المواطنين مثل معرض "أهلا مدارس"