ترأس الدكتور طارق الجمال رئيس جامعة أسيوط، اليوم، أولى جلسات مجلس الجامعة في العام الجامعي 2018 ـ 2019، وذلك بحضور الدكتور شحاتة غريب شلقامي نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والمشرف على قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة وعمداء الكليات والأستاذ محمود بخيت أمين عام الجامعة.

واستهل الدكتور الجمال الجلسة بتوجيه الشكر، إلى الدكتور أحمد عبده جعيص رئيس الجامعة السابق، ونواب رئيس الجامعة السابقين لما قدموه من عمل مخلص وعطاء متواصل طوال فترة إدارتهم للجامعة، والذي انعكس في تقدم الجامعة وتميزها في كثير من المجالات، مؤكداً أن الجامعة لا تنسى كل من ساهم وبذل من جهده ووقته للارتقاء بها وتطويرها.

مشيراً إلى أن تلك الجلسة هى الأولى بعد انفصال فرع الوادي الجديد وإعلانه جامعة مستقلة، والذي يُعد خامس جامعة مصرية تخرج من رحم جامعة أسيوط بعد انفصال جامعات المنيا وسوهاج وقنا وأسوان.

كما توجه رئيس جامعة أسيوط، بالتهنئة إلى أسرة الجامعة بمناسبة بدء العام الجامعي الجديد، مشيداً بما تم بذله من جهد وعمل من الكليات المتنافسة فى مسابقة الكلية الأفضل موجهاً التهنئة إلى كليات الطب البيطري، والتمريض، والعلوم الفائزين بالمراكز الثلاثة الأولى على مستوى الجامعة، داعياً إلى مواصلة العمل لرفع كفاءة المباني والمنشآت بالجامعة وتطوير الخدمات المقدمة للطلاب بما يصب في صالح طلاب الجامعة ويعزز من قدرة الجامعة على المنافسة في مسابقة أفضل جامعة مصرية والتي أعلن عنها الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية في المؤتمر السادس للشباب.

وأشاد رئيس جامعة أسيوط بانطلاق العام الجامعي، على نحو منظم ومشرف، والذي انعكس في الصورة العامة من انضباط والتزام في كليات الجامعة، مشدداً على ضرورة متابعة عمداء الكليات للعمل داخل كلياتهم والاطمئنان على حسن سير العملية التعليمية والتزام أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة بالحضور.