استقبلت مستشفى حميات كفر الزيات بمحافظة الغربية، اليوم، 10 حالات مصابين بالالتهاب الكبدي الوبائي، وتم حجزهم في غرف العزل لتلقي العلاج، وبذلك يبلغ عدد المصابين على مدار الشهر 12 حالة.

وأفاد مصدر مسؤول بصحة الغربية، بأن المديرية تلقت اليوم، إخطارًا يتضمن إصابة 10 حالات مصابين بالالتهاب الكبدي الوبائي، نتيجة تناول طعام فاسد، وتم نقلهم إلى مستشفى الحميات، لتلقي العلاج، من بينهم 5 حالات من قرية كفر أخشا بدائرة كفر الزيات.

وأشار إلى أن الطواقم الطبية بالمستشفى تعمل على إسعاف المصابين بعد وضعهم في غرف العزل، وهناك تعليمات بتوفير كافة أوجه الرعاية الطبية للمصابين، وأن المرض يحتاج إلى حضانة 28 يومًا للشفاء من المرض.

من جانبه، انتقل الدكتور عثمان شعلان، رئيس مركز ومدينة كفر الزيات، والدكتورة سلوى عليوة، مدير الإدارة الصحية بالمركز، إلى مستشفى الحميات العام، لمتابعة الموقف والاطمئنان على توفير الرعاية للمرضى.

ووجه اللواء هشام السعيد، محافظ الغربية، بضرورة توفير الرعاية الكاملة للمرضى المصابين، وتطبيق قواعد الوقاية من المرض والعدوى وإخضاع جميع الحالات للفحوص المعملية الدقيقة ومتابعة الحالات لحظة بلحظة، ومعرفة سبب المرض والعدوى بالوباء.

كما أعلنت محافظة الغربية، اليوم، تلقيها إخطارًا يتضمن وصول 10 حالات مصابة بفيروس الالتهاب الكبدي الوبائي "A" إلى مستشفى الحميات، من بينهم 5 من قرية كفر أخشا، والباقين من القرى المجاورة، ويبلغ عدد الحالات على مدار الشهر التي استقبلتها المستشفى 12 حالة فقط، نافية عدم إصابة 70 شخصًا كما يتداول.