تفقد الدكتور خالد عبدالباري رئيس جامعة الزقازيق، اليوم، قاعات ومعامل كلية طب وجراحة الفم والأسنان، يرافقه الدكتورة ميرفت عسكر نائب رئيس الجامعة لشؤون الدراسات العليا والبحوث، والدكتور وليد زيدان عميد الكلية، وعدد من الوكلاء.

وتفقد عبدالباري، المعامل الجديدة، وقاعات التدريس الخاصة، للتأكد من جاهزيتها مع بدء العام الدراسي.

وقال عميد الكلية، إنه مع بدء العام الدراسي الجديد، تم إضافة معامل جديدة إلى معمل المركبات الصناعية المتحركة، ومعمل المحاكاة، فضلًا عن المعامل البيولوجية والقاعات الدراسية الجديدة.

وأوضح أن الكلية استقبلت هذا العام 124 طالبًا وطالبة بالفرقة الأولى علاوة على طلاب الفرقة الثانية الذين بلغ عددهم 212 طالبًا وطالبة، وزاد عدد أعضاء هيئة التدريس ليصل إلى 12 عضوًا.