قالت وكالة السودان للأنباء، أمس السبت، إن بنك السودان المركزي قد شرع في طباعة فئة جديدة من العملة بقيمة 100 جنيه.

ونقلت الوكالة عن مصادر مطلعة إنه سيتم تنظيم حملات تعريفية بالفئة الجديدة والعلامات التأمينية الخاصة بها قبل إصدارها وتداولها.

وكان محافظ البنك المركزي الدكتور محمد خير الزبير، قال خلال زيارة وزير المالية معتز موسى لرئاسة البنك الشهر الجاري، إن هناك معالجات مرتقبة للمشكلات القائمة والتحديات التي تواجه الجهاز المصرفي، وذلك بدراسة التركيبة الفئوية للعملة التي تتناسب مع حجم معدلات نمو النشاط الاقتصادي،وفقا لما ذكرته شبكة "الشروق"السودانية.

وقال الخبير الاقتصادي فتح الرحمن صالح، في تصريح بحسب "وكالة السودان"، إن طباعة فئة جديدة من العملة لها آثار إيجابية في حل مشكلة عدم توفر النقد في الوقت الحالي، إلا إنها تحتاج متابعة لصيقة من البنك المركزي لموقف الودائع وسحب المبالغ الزائدة عن حاجة الاقتصاد عند الضرورة.

ودعا إلى إنشاء صندوق من الذهب يجمع موارده من الجمهور لشراء الذهب من المعدنين والشركات ويتم بيعه للمركزي أو المصدرين والسماح للمصارف بتوظيف خمسة بالمئة كحد أقصى من محفظته التمويلية لشراء ذهب كتحوط، واعتبرها خيارات آمنة تخرج البنك المركزي من فخ الضخ المباشر للسيولة وما يتبعه من آثار لمضاعفة التضخم.