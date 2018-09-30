نظمت جمعية "نريد حياة" لرعاية مريض الأورام، اليوم، ندوة تحت عنوان "التعايش مع اللوكيميا" في أولى فعاليات برنامج "رحلة مريض"، وذلك بمكتبة الإسكندرية، بهدف تقديم توعية ودعم للمرضى ومعرفة مشاكلهم من أجل تقديم حلول لهم.

قالت مروة عبد الرسول، أحد ممثلي المكتبة، "ليس هناك من يدعم شخص أفضل مما مر بذات التجربة، ومن هنا جاءت المبادرة لسماع قصص تجاربهم وتقديم الدعم النفسي والمعنوي لكل".

وأضافت أن اختيار شهر سبتمبر جاء لكونه الشهر العالمي للتوعية بأمراض الدم، واختيار ذلك المرض لكونه أكثر أنواع أمراض السرطان للأطفال تحت 15 عاما.

جدير بالذكر أن الجمعية تعد أول مجموعة مرضى سرطان في مصر بمجلس إدارة كامل من المرضى والناجين ومانحي الرعاية، فيما شهدت الندوة فقرات لتوعية ودعم المرضى.