صرح الإعلامي أحمد خيري المتحدث الرسمي باسم وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أنه حرصًا من الوزارة على تطوير التعليم داخل المدارس، وتفعيل الأنشطة التربوية بها، والاشتراك في المسابقات التعليمية المختلفة، فقد فازت 8 مدارس من مجموعة مدارس 30 يونيو في مسابقة "جائزة المدرسة الدولية"، المقدمة من المركز الثقافي وتحت رعاية وإشراف وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني.

وفي هذا السياق، أوضحت أسماء الديب مساعد الوزير لشئون لمديريات ورئيس مجلس إدارة مدارس 30 يونيو، أن هذه المسابقة تشترط لدخولها تقديم 7 مشروعات منهجية من كل مدرسة مشاركة، مشيرة إلى أن هذه المشروعات تكون بها تكامل بين المواد المختلفة وشراكة دولية مع بلدان العالم المختلفة.

وأكدت على أن المدارس الحاصلة على ISA (full award) المستوى الأول وهذه المدارس هي: (أمجاد للغات، وأمجاد الدولية، والصرح)، بالإضافة إلى المدارس الحاصلة على المستوى الثاني) intermediate) و هذه المدارس هي: (المنارة دولي، والمنارة لغات، ونور، والاندلس، وجني دان).