اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والمهندس محمد يحيى زكي المدير التنفيذي لشركة دار الهندسة مصر.

وصرح السفير بسام راضي المُتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأنه تم خلال الاجتماع عرض الموقف التنفيذي لمشروعات الإسكان الجاري تنفيذها على مستوى الجمهورية، ومن بينها المدن الجديدة لاسيما العاصمة الإدارية والعلمين الجديدة والمنصورة الجديدة.

كما تم استعراض الموقف التنفيذي لتطوير المناطق العشوائية ومثلث ماسبيرو، فضلاً عن مستجدات تنفيذ مشروعات الصرف الصحي على مستوى الجمهورية.

وأضاف المُتحدث الرسمي أن الرئيس وجه خلال الاجتماع بتقديم أفضل الخدمات في المدن الجديدة الجاري إنشاؤها في جميع أنحاء مصر، والالتزام بمواعيد التنفيذ المقررة، مشددًا على الانتهاء من أعمال كافة المرافق والخدمات وفقًا لأحدث تقنيات البناء العالمية، وبحيث تُحدث هذه المدن الجديدة تطورًا حضاريًا يوفر للمواطنين مستوى حياة أفضل.

كما وجه الرئيس السيسي بمواصلة العمل على الارتقاء بالبنية التحتية وتوفير الصيانة المستمرة لها، لاسيما في مشروعات الصرف الصحي، والطرق والكباري والمحاور المرورية، وتطوير المناطق غير الآمنة، وبما يحقق نقلة نوعية في مستوى الخدمات العامة المقدمة للمواطنين.

وذكر السفير بسام راضي أن الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء عرض خلال الاجتماع التصميمات المعمارية والمخططات النهائية لعدد من الأحياء والوحدات السكنية والتجارية بالعاصمة الجديدة، وكذا الموقف التنفيذي لأعمال المرافق الجارية بمشروعات الإسكان الجاري تنفيذها في مختلف المحافظات، فضلاً عن إنشاء الحديقة المركزية بمدينة الشيخ زايد بمحافظة الجيزة، والتي تقع على مساحة 65 فدانًا، وتضم أشجارًا ونباتات نادرة وممرات للمشاة ومسارات للدراجات، ومنطقة ترفيهية وبحيرات صناعية، وتعد من أكبر الحدائق في مصر، وتم تصميمها على أعلى المستويات وفقا لأحدث المعايير العالمية.