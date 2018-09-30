حاولت علاجه من الإدمان فقتلها.. شاب يطعن جدته لسرقتها وشراء مخدرات

نفذ شاب جريمة قتل بشعة بمنطقة الهرم، حيث أمسك سكين المطبخ، ومزق جسد جدته العجوز، وسدد لها 8 طعنات في مختلف أنحاء جسدها واستولى على مبلغ مالي ومشغولاتها الذهبية، لشراء مخدرات.

جاء في محضر الشرطة، أن الشاب المنسوب إليه تهمة القتل العمد استغل خروج جده لاستخراج بطاقة رقم قومي، ونفذ جريمته، وفر هاربًا، ولا تزال قوات الشرطة، تحت إشراف اللواء رضا العمدة، مدير الإدارة العامة للمباحث، تواصل جهودها لضبطه.

بدأت الواقعة بورود بلاغ لقسم شرطة الهرم، من عامل بعثوره على جثة زوجته العجوز مقتولة داخل الشقة، شكل اللواء رضا العمدة مدير الإدارة العامة للمباحث فريق بحث لكشف ملابسات الجريمة وضبط الجاني، حسبما أفادت تحريات وتحقيقات الأجهزة الأمنية التي جرت تحت إشراف اللواء دكتور مصطفى شحاتة، مساعد وزير الداخلية مدير أمن الجيزة.

وأفادت التحريات التي جرت تحت قيادة العميد أسامة عبدالفتاح، رئيس المباحث لقطاع غرب الجيزة، أن حفيد المجني عليها وراء قتلها بدافع سرقة أموالها ومصوغاتها خصوصًا أنه مسجل خطر سرقات وأدمن تعاطي المواد المخدرة.

وأضافت التحريات التي أشرف عليها اللواء محمد الألفي، نائب مدير الإدارة العامة للمباحث، أن المتهم كان يقيم برفقة جده وجدته اللذان قررا الاعتناء به وعلاجه من الإدمان فانتظر خروج جده يوم الجريمة متوجهًا لاستخراج بطاقة رقم قومي له حتى يتمكن من استصدار قرار علاجه على نفقة الدولة من الإدمان وقرر الاستيلاء على أموال جدته التي كان يعلم أنها تدخر مبالغ مالية بالإضافة إلى مصوغاتها الذهبية.

وأوضحت التحريات الجارية بمعرفة العقيد محمد راسخ، مفتش مباحث الهرم، أن المتهم استل سيكنا وسدد لجدته 8 طعنات في أنحاء متفرقة من جسدها واستولى على المال والذهب وفر هاربًا.

وانطلقت مأمورية تحت قيادة المقدم محمد الصغير، رئيس مباحث الهرم لضبط المتهم الهارب في الأماكن التي يتردد عليها.

وأمر اللواء إيهاب مختار، حكمدار الجيزة، بتحرير محضر بالواقعة، وأخطر المستشار شريف توفيق المحامي العام الأول لنيابات جنوب الجيزة، وانتقل وكيل أول نيابة حوادث جنوب الجيزة، إلى مكان الواقعة، وقررت النيابة تشريح جثة المجني عليها، وعرضها على الطب الشرعي لبيان أسباب الوفاة، وطلبت تحريات المباحث حول الواقعة، ولا تزال التحقيقات مستمرة.