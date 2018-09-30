نظمت مديرية أمن البحيرة، برئاسة اللواء جمال الرشيدي مدير الأمن، اليوم، زيارة لبعض الطلاب من المراحل التعليمية المختلفة لإدارة الحماية المدنية، للتعرف على طرق الوقاية من أخطار الحرائق، والحفاظ على أرواح وممتلكات المواطنين، واطلاعهم على معدات وأجهزة الإطفاء بالوحدة، وإجراء تجربة عملية حول كيفية الإطفاء.

يأتي ذلك في إطار مبادرة "كلنا واحد"، وتنفيذا لتوجيهات وزير الداخلية باستمرار زيارات لطلاب المراحل التعليمية للقطاعات الشرطية الخدمية، كما قاموا بزيارة إدارة المرور للتعرف على تعليمات وإرشادات المرور وقسم شرطة دمنهور للتعرف على الخدمات المقدمة للمواطنين المترددين على أقسام الشرطة.

وقدم مدير الأمن، بعض الهدايا للطلبة خلال زيارتهم ولاقت هذه المبادرة استحسان الطلاب مرددين هتافات "تحيا مصر".