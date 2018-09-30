قرقاش: اتهام إيران الإمارات والسعودية بمحاولة زعزعة أمنها "كلام فارغ"

قال الدكتور أنور قرقاش، وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية، ردا على الاتهامات الإيرانية لبلاده والسعودية بشأن محاولة زعزعة أمنها وضربها من الداخل، إن إيران تلقي التهم يمينا ويسارا طوال الوقت، مؤكدا أنه لا صحة لها، وكل ما قيل حديث فارغ.

وأضاف قرقاش، خلال حوار له على قناة "فرانس 24" أن إيران التي تسمي أحد شوارعها باسم المجرم الذي قاتل الرئيس الراحل محمد أنور السادات، لا يحق لها أن تتهم دولا مثل تلك الاتهامات، مؤكدا أنه لا يوجد دور للمملكة السعودية أو الإمارات فيما يحدث في طهران.

وأردف وزير الخارجية الإماراتي، أنه على إيران الإدراك أن سياستها خلال العقد الماضي، هي السبب فيما وصلت إليه في الوقت الحالي، وأن الفترة القادمة هي فترة عقوبات، ولا بد أن تتراجع عن التصعيد اللفظي.