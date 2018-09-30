سفارة الكويت بالقاهرة تنظم ندوة عن القانون الدولي للدبلوماسيين

نظمت سفارة دولة الكویت بالقاهرة، اليوم، ندوة عن القانون الدولي لرئیس الجمعیة المصریة للقانون الدولي مفید شھاب، وذلك ضمن برنامج زیارة خریجي الدفعة السادسة لمعھد "سعود الناصر" الدبلوماسي الكویتي إلى القاھرة.

وفي كلمة له خلال الندوة أكد سفیر دولة الكویت بالقاهرة محمد صالح الذویخ على أھمیة دور خریجي معھد "الشیخ سعود الناصر" الدبلوماسي الكویتي في "رفع اسم بلدھم عالیا وخدمة أبناء وطنھم في الخارج".

وقال الذویخ: "عندما أشاھد ھؤلاء الابناء أرى نفسي قبل فترة من الزمن" معربا عن تمنیاته بالتوفیق لھم والنجاح في مجالات عملھم"لاسیما وأن وزارة الخارجیة الكويتية والمعھد یوفران لھم كل الاحتیاجات للاستفادة من عملھم في السلك الدبلوماسي".

وأوضح أن السفارة نظمت برنامجا حافلا لھؤلاء الشباب للاطلاع على أعمال السفارة والمكاتب الملحقة بھا إلى جانب تنظیم ندوة للدكتور شھاب "أحد قامات القانون الدولي في جمھوریة مصر العربیة".

وأكد رئیس الجمعیة المصریة للقانون الدولي مفید شھاب على الدور "المھم والمتمیز" لسمو أمیر الكويت الشیخ صباح الأحمد الجابر الصباح في سبیل لم شمل الأمة العربیة، معتبرا أن "الكویت نموذجا تعتز به البلاد العربیة".

وشدد شھاب خلال الندوة التي اقیمت بمقر السفارة الكویتیة بالقاھرة على أھمیة الدور المنوط بالدبلوماسیین الجدد الذین "سینالون شرف تمثیل بلدھم في مختلف دول العالم والمنظمات الدولیة" والمسؤولیة الكبیرة على عاتقھم لتمثیل دولة الكویت بقیمھا وتاریخھا.

وأشار إلى قوة العلاقات المصریة - الكويتية التاریخیة مستذكرا ماقامت به الدبلوماسیة الكویتیة إبان الغزو العراقي للكويت والدور الذي اداه سفیر الكویت لدى واشنطن انذاك الشیخ سعود الناصر الصباح لنصرة الحق الكویتي.

یذكر أن برنامج زیارة خریجي الدفعة السادسة لمعھد (سعود الناصر) الدبلوماسي الكویتي یستمر عدة أیام ویشمل زیارات الى مقر منظمة العمل العربیة ومقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربیة والمندوبیة الدائمة لدولة الكویت لدى الجامعة وزیارة لمقر معھدالدراسات الدبلوماسیة التابع لوزارة الخارجیة المصریة اضافة الى زیارة مقر مركز الأھرام للدراسات السیاسیة والاستراتیجیة.