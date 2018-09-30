عمرو عبدالحميد: إشادة واسعة بتحركات مصر الأخيرة في الأمم المتحدة

قال الإعلامي عمرو عبدالحميد، إنه كان هناك نشاطات غير عادية للوفد المصري برئاسة الرئيس عبدالفتاح السيسي في فعاليات الجمعية العامة الـ73 للأمم المتحدة، وهناك إشادات واسعة بتحركات مصر في الجمعية العامة واللقاءات التي أجراها الرئيس السيسي.

وأضاف عبدالحميد، خلال تقديمه برنامج "رأي عام"، على قناة "تن"، أن المشاركة العام الجاري هي الخامسة للرئيس السيسي، وهناك اختلاف بين المشاركات الأولى للسيسي وبين الأخيرة، إذ مصر كانت تدافع عن نفسها في المشاركات الأولى، والآن تغير الموقف تمامًا.

وأشار إلى أن مصر في المشاركة الأخيرة طرحت رؤيتها على العالم أجمع، وقدمت رؤية للعالم في خطابات الرئيس، وكانت قوية في كل الاجتماعات والفعاليات بنيويورك.