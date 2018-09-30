الإفراج عن رئيس المالديف الأسبق مأمون عبد القيوم

أفرجت المحكمة العليا في المالديف عن الرئيس الأسبق مأمون عبد القيوم، اليوم الأحد، بعد أسبوع من هزيمة أخيه غير الشقيق في الانتخابات، وهو ما يزيد الآمال بالإفراج عن عدد من السجناء السياسيين.

وأفرجت المحكمة العليا عن عبد القيوم، 80 عاما، وابنه النائب في البرلمان بكفالة، بعد أسبوع من هزيمة الرئيس عبد الله يمين في الانتخابات.

ورحبت دنيا ابنة عبد القيوم ووزيرة الخارجية السابقة، بالإفراج عن والدها وشقيقها، معربة عن أملها في إسقاط الأحكام الصادرة بحق سجناء سياسيين آخرين بينهم محمد نشيد أول رئيس منتخب ديموقراطيا في البلاد.

وأدين نشيد بتهم الإرهاب وحكم عليه بالسجن 13 عاما في 2015، إلا أنه حصل على إجازة مرضية في 2016 وتوجه إلى لندن للعلاج وبقي في الخارج.

ودعم كل من نشيد وعبد القيوم المرشح إبراهيم محمد صليح، في مواجهة يمين الذي سجن جميع معارضيه السياسيين أو أجبرهم على الفرار من البلاد.

وجاء الإفراج عن عبد القيوم، اليوم، بعد أن دعا الرئيس المنتخب يمين إلى الإفراج عن جميع السجناء السياسيين بعد فوزه في الانتخابات الأسبوع الماضي.