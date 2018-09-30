أطلق حي العجوزة التابع لمحافظة الجيزة، اليوم، مبادرة "حافظو على نظافة الحي" لحل مشكلة القمامة.

وأكد اللواء جمال الشبكشي رئيس الحي خلال لقائه مع الموظفين المشاركين بالحملة على مستوى نطاق الحي على أهمية المبادرة للمساه‍مة في حل مشكلة النظافة ولتحديد مواعيد معينة لإلقاء القمامة في الأماكن المخصصة لها وتوعية المواطنين للالتزام بذلك.

ووزع رئيس الحي مطبوعات على الموظفين المشاركين بتفاصيل المبادرة لتوزيعها على المواطنين في العقارات والمحلات وطالبهم بالتنسيق مع المدارس ومراكز الشباب والجمعيات الأهلية في نطاق الحي لنشر مبادرة النظافة على أوسع نطاق.

وقال الشبكشي لـ"ألوطن" إنه سيجري عرض المبادرة على بانرات وشاشات عملاقة بالميادين والشوارع الرئيسية بالحي، حضر اللقاء سمير شلبي نائب رئيس الحي وجيهان أنور مساعدة رئيس الحي وعدد من الموظفات والموظفين المشاركين في فعاليات مبادرة النظافة.